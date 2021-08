Rolstoeltennisser Joachim Gérard na uitschakeling op Paralympische Spelen: “Kan het alleen mezelf verwijten”

“Ik kan het alleen mezelf verwijten”, verklaarde tennisser Joachim Gérard (ITF-3) nadat hij op de Paralympische Spelen in Tokio al in de achtste finales uitgeschakeld werd. “Ik haalde niet mijn niveau, het is een grote teleurstelling.”

“Ik startte nog goed (1-3), maar dan liet ik me door zijn trage spel in slaap wiegen. Ik bewoog niet goed, was te statisch, vond nooit de juiste versnelling. Kortom, ik deed maar weinig goed. Zo kon ik hem natuurlijk niet tot fouten dwingen. Eigenlijk hoefde hij niet veel te doen om te winnen, ik heb hem er flink bij geholpen.”

In 2016 bracht Gérard van de Spelen in Rio nog brons mee. “Maar van deze Spelen kan ik niet veel positief onthouden. Daar was het avontuur te kort voor. Volgende keer beter. Over drie jaar wil ik er in Parijs ook nog bij zijn.” (belga)