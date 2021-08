Toerisme Limburg schakelt Beringse influencer in om hele jaar door toeristen te lokken. — © TV Limburg

Met 1,5 miljoen overnachtingen kende Limburg nooit eerder zoveel toeristen als afgelopen zomer. Visit Limburg - zo heet de Limburgse dienst voor toerisme - zal op deze recordhoogte niet achteroverleunen. Er wordt een forse najaarscampagne ingezet om toeristen te overtuigen dat Limburg elke dag van het jaar vakantiewaardig is. De Beringse topfotograaf en influencer op Instagram Michiel Pieters doet daaraan mee. Zijn filmpje van een skater op het fietspad door het water in Bokrijk is meer dan 100 miljoen keer bekeken. Dat belooft.