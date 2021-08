Greet Minnen als lucky loser naar hoofdtabel US Open

Onze landgenote Greet Minnen (24) is opgevist als lucky loser voor de hoofdtabel van de US Open. In de eerste ronde komt ze uit tegen de Argentijnse Nadia Podoroska, het nummer 37 van de wereld.

De Turnhoutse (WTA-103) kon zich aanvankelijk niet plaatsen voor de hoofdtabel van de US Open. Minnen verloor eind vorige week in de derde en laatste kwalificatieronde met 6-3, 6-7 (4/7) en 6-2 van de Canadese Rebecca Marino (WTA-175).

In de eerste ronde neemt Minnen het nu dus op tegen Nadia Podoroska (WTA-37). Minnen speelde twee keer eerder tegen die 24-jarige Argentijnse en verloor beide duels. Vorig jaar werd ze in de eerste ronde van Roland-Garros met 6-2 en 6-1 uitgeschakeld door Podoroska, in mei van dit jaar verloor ze in de tweede ronde van de Yarra Valley Classic in Melbourne met 6-3 en 6-4.

(cpm/belga)