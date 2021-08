Inhaaldata voor Antwerp-Genk en Anderlecht-Gent liggen vast

De kalendermanager van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft bepaald wanneer de inhaalwedstrijd van de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League worden afgewerkt. Antwerp - Genk vindt op woensdag 22 september (aftrap 20u45) plaats, Anderlecht - AA Gent wordt een dag later gespeeld, op donderdag 23 september (aftrap 20u45).

Beide matchen werden door de Pro League uitgesteld opdat de vier teams zich optimaal konden voorbereiden op hun Europese duels die vlak voor en na de competitiewedstrijden van de vijfde speeldag vielen. Op die manier kregen de spelers extra rust om zich Europees te kwalificeren voor de respectieve groepsfases.

Het uitstel bracht wisselend succes. Antwerpen slaagde erin zich voorbij het Cypriotische Omonia Nicosia te knokken en zit in de groepsfase van de Europa League. Genk zal ook in de Europa League spelen na hun uitschakeling tegen Shakhtar Donetsk in de derde voorronde van de Champions League.

AA Gent bereikte de groepsfase van de gloednieuwe Conference League, nadat in de play-offs het Poolse Rakow Czestochowa werd verslagen. Voor Anderlecht geen Europees voetbal meer in het najaar. Paars-wit sneuvelde in de laatste kwalificatieronde van de Conference League tegen Vitesse.

De inhaalduels Antwerp-Genk en Anderlecht-Gent worden nu dus midweeks ingehaald tussen speeldagen 8 en 9 van de Jupiler Pro League. (belga)