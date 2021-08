Kinderfeest aan De Bammerd

Van 13 uur tot 16.30 uur zijn er tijdens speelpleinwerking al allerlei attracties voorzien. “Voor kinderen die nog niet naar de speelpleinwerking gekomen zijn, is dit dan de ideale kans om het te komen ontdekken”, vertelt Evelien De Keyser van de dienst Welzijn. “Vanaf 16.30 uur voorzien we extra animatie en leuk buitenspeelgoed. Alle kinderen die tijdens deze zomer aan minstens één activiteit of jeugdkamp in Heers deelnamen, zijn welkom aan De Bammerd en krijgen een gratis frietje en drankje. De ouders moeten hun kinderen wel vergezellen.”

Inschrijven kan nog telefonisch (011/48.01.17, 0473/30.14.39 of 0498/25.83.97) of via e-mail (sonja.doomen@heers.be of evelien.dekeyser@heers.be).