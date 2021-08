Hechtel-Eksel

Na een jaar uitstel wegens corona heeft Tuinhier Eksel een uitstap georganiseerd naar groothandel en plantenkwekerij Plantura, 4 hectare groot in Bocholt. Zo’n 21 leden namen er aan deel. Zij kregen een rondleiding en alle uitleg van de zaakvoerder. “Met een tas koffie en een stuk taart als afsluiter reden we terug naar huis en iedereen had genoten van de uitstap.”