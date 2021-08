Achttienjarige zonder rijbewijs op gestolen bromfiets betrapt in Diest

In Diest zijn de voorbije dagen meerdere inbraken en diefstallen vastgesteld. In de Bosterestraat drongen dieven binnen via een raam aan de achterzijde. Meerdere voorwerpen werden gestolen. In een appartement in de Mariëndaalstraat is een kleine som cash gestolen. Ook de juwelen werden meegenomen. In datzelfde flatgebouw was er nog een inbraakpoging.

Een burger heeft op de Boudewijnvest een gedumpte kassa gevonden. De politie kon die linken aan een inbraak in een nachtwinkel van eerder die week. De kassa werd meegenomen voor verder onderzoek.

De politie heeft een 18-jarige bromfietser zonder rijbewijs geverbaliseerd op de Diestsebaan. Bij nazicht bleek de bromfiets gestolen. Achter op de bromfiets zat nog een 15-jarige. De politie heeft de nodige pv’s opgesteld tegen de verdachten. De bromfiets werd in beslag genomen. maw