Loopcriterium Limburg houdt op 3 oktober halt in Koersels Kapelleke

“Tijdens dit recreatieve loopevenement verken je over onverharde paden de bosrijke omgeving van Koersels Kapelleke”, licht schepen van Sport Tijs Lemmens toe. “Je kiest zelf of je 4, 8 of 12 kilometer loopt, wat het ideaal maakt voor zowel fervente lopers als beginnende joggers en deelnemers aan start to run. Bovendien maak je kans op een leuke prijs als je meeloopt in Beringen of op 17 oktober in Halen of een van de andere boslopen in het voorjaar registreerde op Strava.”

De start en aankomst is in de speeltuin en vertrekken doe je vrij tussen 9.30 en 10.30 uur. Inschrijven is verplicht en kan via beringen.be/sport vóór 1 oktober om 12 uur. Deelname kost 2 euro en dien je ter plaatse contant of met bancontact te betalen.