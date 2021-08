Leuke kindernamiddag op speelplein De Aa Roet

Er waren verschillende springkastelen, waaronder een hindernissenparcour. Dit jaar konden de kinderen ook met een alpaca gaan wandelen. Onder het thema 'gekke kapsels' hebben ervaren kapsters de haartjes van de kindjes helemaal gepimpt. Ook de geweldige kindergrime was weer van de partij, net als glittertattoos en het laserschieten. Alle activiteiten werden gratis aangeboden en alle snacks, dranken en snoepzakjes aan 1 euro. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de gulle sponsors, de vele vrijwilligers en de goede organisatie. Als afsluiter was er ’s avonds een optreden van Hihgway 7.

De organisatie van de kindernamiddag is in handen van de vzw Carlinjo (Johan Vangenechten, Servaes Indra, Carly Vanschoonwinkel en Eric Timmermans). Deze derde editie was een groot succes met een talrijke opkomst en een fantastische namiddag om zo de zomervakantie op een leuke manier af te sluiten.