Tim Merlier wint spectaculaire waaierrit in Benelux Tour en is eerste leider, materiaalpech nekt Remco Evenepoel

Een etappe met start in het Groningse Surhuisterveen en aankomst in het Friese Dokkum zorgde meteen voor spektakel. Een groepje van zeven - met onze landgenoten Ward Vanhoof, Ludovic Robeet en Arjen Livyns - kreeg een vroege vrijgeleide maar het was al snel duidelijk dat de wind in Friesland voor spektakel zou zorgen.

Aldus geschiedde. In achtervolging op de zeven leiders ontstond een waaier van iets meer dan dertig renners met daarbij het merendeel van de favorieten: Evenepoel, Sagan, Mohoric, Asgreen maar ook klassementsrenners als Wellens, Benoot en Kelderman… Ideaal voor Evenepoel ware het niet dat hij op iets meer dan twintig kilometer van de finish geconfronteerd werd met materiaalpech. Even later werd ook Peter Sagan het slachtoffer van een valpartij maar wachten deed niemand. Vooral Bahrain-Merida, met Colbrelli en Mohoric, hield het tempo strak. Maar ook Tim Merlier - ritwinnaar in Giro en Tour - was mee met de steun van ploegmaat Gianni Vermeersch. Wat volgde was een spectaculaire finale zonder de onfortuinlijke Remco Evenepoel.

De leiders hielden elkaar in evenwicht zodat er in de straten van ‘elfstedenstad’ Dokkum door een uitgedund peloton werd gespurt om de zege. Daarin toonde Tim Merlier zich de beste. Remco Evenepoel verloor iets minder dan één minuut en houdt zijn kansen nog een beetje gaaf.

© BELGA