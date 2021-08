Remco Evenepoel leidt Belgische selectie voor EK met ook twee Limburgers

De Belgische wielerfederatie ‘Belgian Cycling’ heeft de selectie bekendgemaakt voor het EK wielrennen (8 tot 12 september) in het Italiaanse Trento. Remco Evenepoel is de kopman van de Belgische selectie.

Evenepoel rijdt in Italië zowel de tijd- als wegrit. Vooral in de tijdrit staat veel op het spel. Wint Evenepoel, dan mag België op het WK in Oostende met drie landgenoten aan de start staan. De renner van Deceuninck - Quick-Step krijgt Rune Herregodts (Sport Vlaanderen Baloise) aan zijn zijde. In de wegrit kan hij rekenen op de steun van twee Limburgers: Ben Hermans en Dylan Teuns. Ook Victor Campenaerts, Philippe Gilbert, Stan Dewulf, Harm Vanhoucke en Gianni Vermeersch zijn van de partij. Bij de vrouwen wordt gerekend op Lotte Kopecky. Zij wordt gesteund door Ann-Sophie Duyck, Valerie Demey, Lone Meertens, Jesse Vandenbulcke, Sara Van de Vel, Julie Van de Velde en Fien Van Eynde.

(gvdl)