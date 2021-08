Eden Hazard met brede smile aangekomen bij Rode Duivels

De Rode Duivels blazen momenteel verzamelen voor hun WK-kwalificatiewedstrijden begin volgende maand. En daar waren ze duidelijk blij mee. Vooral Eden Hazard, dit weekend nog bankzitter bij Real Madrid, kwam met de breedst mogelijke glimlach toe in Tubeke.

Het was voor het eerst sinds het EK-echec tegen Italië dat de Rode Duivels weer samenkwamen om zich voor te bereiden op de EK-kwalificatiewedstrijden in Estland (donderdag 2/9), thuis tegen Tsjechië (zondag 5/9) en in Wit-Rusland (woensdag 8/9). De Duivels begonnen hun campagne met een zeven op negen en hopen in de komende drie wedstrijden hun WK-ticket al min of meer veilig te stellen.

