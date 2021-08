Hip op de lip: een tattoo zoals Kendall Jenner en Miley Cyrus. Maar hoeveel pijn doet dat?

De pruillip van topmodel Kendall Jenner is al even niet meer blanco. Ze ging langs in de New Yorkse tattoo studio Jon Boy en liet aan de binnenkant het kattige ‘meow’ vereeuwigen. Ook zangeres Miley Cyrus werd al eerder gesignaleerd met een versierde binnenkant van haar onderlip. Daar prijkt een gele emoticon van een verdrietige kat. Of moeten we zeggen prijkte? Want liptattoos hebben volgens een expert ter zake de neiging om te vervagen.