Francesco Patera bokst op 1 oktober tegen Italiaan Devis Boschiero

Francesco Patera (28 jaar, 24 overwinningen in 27 kampen), gewezen Europees kampioen bij de lichtgewichten, zal het vrijdag 1 oktober opnemen tegen de Italiaan Devis Boschiero (40 jaar, 49 overwinningen, 6 nederlagen en 2 onbeslist) in de Allianz Cloud in Milaan.

De inzet is niet langer de Silver WBC-titel en een ticket voor een wereldkampioenschap, maar de vacante intercontinale WBO-titel. Het gevecht was al uitgesteld in maart 2020 en aanvankelijk gepland op 17 december, maar moest opnieuw worden verplaatst door een positieve COVID-test van de Limburger van Italiaanse origine.

De datum van 16 april 2021 werd geprikt, maar met als tegenstander de Oekraïner Vladislav Melnyk. Ook hij testte positief op het coronavirus, enkele dagen voor het duel. Vervanger was de Italiaan Nicolas Henchiri, die door de Belg op punten werd verslagen.

Op zaterdag 30 oktober vecht Faroukh Kourbanov (29 jaar, 18 overwinningen, 3 nederlagen), officiële uitdager voor de Europese EBU-titel bij de supervedergewichten, dan weer tegen de Fransman Samir Ziani (31 jaar, 32 overwinningen, 3 nederlagen, 1 onbeslist), huidig Europees kampioen.

Kourbanov vocht al eens tegen Ziani voor dezelfde titel in oktober 2019 in het Franse Agen, maar verloor toen op punten. Ziani is Europees EBU-kampioen sinds hij de Spanjaard Juli Giner onttroonde op 2 februari 2019. Sindsdien verdedigde hij zijn titel met succes tegen Kourbanov en de Brit Alex Dilmaghani.

De 24-jarige Amaury Massenaux (ongeslagen na tien gevechten, waarvan negen overwinningen) vecht diezelfde dag tegen de Nederlandse kampioen Xavier Kohlen (29 jaar, 10 gevechten, 10 overwinningen) voor de Benelux-titel bij de superweltergewichten. (belga)