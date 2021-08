Negen onschuldige familieleden sterven bij Amerikaanse droneaanval in Kaboel

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel vond zondagnamiddag een nieuwe ontploffing plaats in de buurt van de luchthaven. Het Pentagon bevestigde dat het een droneaanval uitvoerde op “meerdere terroristen” van IS-K in een voertuig dat met explosieven naar de luchthaven zou rijden. Berichten over burgerslachtoffers worden onderzocht. Het zou gaan om zeker negen leden van één grote familie die op hun oprit stonden, toen een wagen van de vermeende zelfmoordterroristen in dezelfde straat werd geraakt door een drone. Maandagochtend werd mogelijk een nieuwe aanval verijdeld: het Amerikaanse raketafweersysteem nabij de luchthaven werd geactiveerd en onderschepte meerdere raketten.