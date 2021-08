Jef Vandorpe verlaat enkeltoernooi Paralympische Spelen met opgeheven hoofd: “Kan mezelf niets verwijten”

Jef Vandorpe (ITF 16) is er maandag niet in geslaagd voor een verrassing te zorgen in de derde ronde (achtste finales) van het enkelspel op het rolstoeltennistoernooi van de Paralympische Spelen in Tokio. De twintigjarige Antwerpenaar, de jongste deelnemer in het rolstoeltennis, verloor in twee sets (6-2 en 6-1) van de Argentijn Gustavo Fernandez (ITF 4), het vierde reekshoofd. Na zijn wedstrijd besefte Vandorpe dat er niet meer inzat.

“Ik heb jammer genoeg verloren. Het was een heel pittige wedstrijd, tegen een heel sterke tegenstander”, stak hij van wal. “Maar ik denk dat ik mezelf weinig kan verwijten. Ik heb zeker geen slechte wedstrijd gespeeld, vind ik. En ik heb alles gegeven wat ik in me had. In de eerste set kreeg ik kansen, maar ik heb ze jammer genoeg niet kunnen benutten. Ik haal de kwartfinales niet, niets aan te doen.”

Naast Vandorpe ging ook Joachim Gérard (ITF 3) er maandag verrassend uit bij de laatste zestien in het enkelspel in Tokio. Gérard verloor in twee sets (6-3 en 6-4) van de Spanjaard Daniel Caverzaschi (ITF 14). Momenteel spelen Vandorpe en Gérard nog hun kwartfinale van het dubbelspel tegen de Britse topreekshoofden Alfie Hewett en Gordon Reid. (belga)