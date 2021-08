Een uitweg uit de politieke impasse in De Panne lijkt niet voor meteen. De na een motie van wantrouwen ontslagen burgemeester Bram Degrieck en zijn schepenen weigeren de sleutels van het gemeentehuis aan hun opvolgers te geven. “Ze mogen op hun kop gaan staan”, klinkt het in een persbericht. De Raad van State spreekt zich wellicht later deze week uit over de kwestie.