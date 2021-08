In Bilzen werd vandaag een stuk fietssnelweg van 3.5 km tussen Heesveld en Spurkerweg officieel geopend. Dit kadert in de uitbouw van een de fietssnelweg F76, die Genk en Tongeren met elkaar op een snelle manier moeten verbinden voor de tweewielers. Met dit traject was een bedrag gemoeid van 1 miljoen euro.