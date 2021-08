Kanne VV blikt terug op succesvol voetbalweekend

Het begon al op zaterdag met een groot minivoetbaltornooi waar 16 ploegen streden voor de eindzege. De eindwinnaar van deze editie was FC Perenlikeur. CV de Witters gingen aan de haal met de grote zuipbeker. Er was naast het sportieve gedeelte ook ruimte voor animatie met onder meer een springkasteel voor de kinderen. Op zondag vond dan de galawedstrijd plaats tussen de huidige en oudere gloriën van de club. Deze wedstrijd eindigde op 4-4. Niet alleen de weergoden waren Kanne VV goedgezind maar ook de drumband en fanfare van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Kanne zorgden voor een aangename afwisseling. Maar de grote apotheose van deze dag was het eerbetoon aan de overleden Guido Schepers, die zich altijd ten dienste stelde voor de club en vorig jaar veel te vroeg de oneerlijke strijd heeft verloren. Daarnaast werden ook nog een aantal andere personen herdacht. Het bestuur en de spelers van Kanne VV kunnen terugblikken op een zeer succesvol weekend met veel volk en goed weer.