Rode Kruis huldigt verdienstelijke vrijwilligers

Op 29 augustus had de lokale Rodekruisafdeling Neeroeteren-Opoeteren-Dorne een algemene vergadering voor haar vrijwilligers. Op deze vergadering werden enkele vrijwilligers in het spotlicht gezet omwille van hun jarenlange inzet voor de plaatselijke afdeling.Voor 15 jaar trouwe dienst ontving Saco Meeuwig de Zilveren Barette op zijn Zilveren Medaille. Saco is als hulpverlener vooral bezig in de 'Hulpdienst': op evenementen preventief aanwezig zijn om hulp te bieden als personen eerste hulp nodig mochten hebben.Daarna kreeg Christiane Stegen de Zilveren Barette op haar Gouden Medaille. Christiane is intussen al 30 jaar werkzaam in het Rode Kruis. Zij ondersteunt de tak 'Communicatie en Werving' als medewerker bij lokale fondsenwervingsacties. Op haar kan de afdeling ook rekenen voor logistieke ondersteuning van andere disciplines.Tenslotte werd Marc Verheyen gehuldigd. Hij ontving de Gouden Barette op zijn Gouden Medaille voor 35 jaar inzet voor het Rode Kruis. Marc is actief in meerdere diensten: als lesgever bij de dienst 'Vorming', maar als afdelingsverantwoordelijke 'Bloed en Plasma' vooral bezig met het organiseren van de bloedcollectes op het eigen werkgebied.