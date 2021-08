Schooltassenzegening in Sint-Gillis

Aan de ingang van de Sint-Gilliskerk werd iedereen warm onthaald door de parochieassistente. Een hele ploeg vrijwilligers staat elk jaar weer paraat voor de verkoop van religieuze voorwerpen en het noteren van misintenties.De Bijbeltekst in de gebedsviering was toepasselijk gekozen: “Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.” Jezus houdt van alle kinderen, legde Viviane uit. Ze was dan ook blij dat ze weer met zovelen gekomen waren.Dan was het grote moment daar: met de kwispel in de hand ging de parochieassistente door de kerk. Een natte kerkvloer nadien, getuigde ervan dat alle schooltassen goed gezegend waren.De kinderen werden beloond met een reflecterende sleutelhanger voor aan hun boekentas. Zo zijn ze er weer helemaal klaar voor om de eerste schooldag aan te vatten. Sint-Gillis, de beschermheilige van alle kinderen, zal zeker over hen waken in dit nieuwe schooljaar.Deze zegening kadert binnen de jaarlijkse noveen van Sint-Gillis. Hij is naast de beschermer van de kinderen ook patroonheilige tegen angst en zenuwen. Een enthousiaste parochieassistente vertelde me het hele verhaal van de roeping van Sint-Gillis. Wil je het verhaal ook horen? Spreek haar dan zeker aan in de komende week. De noveen van Sint-Gillis loopt nog tot en met maandag 6 september. Alle info vind je op www.dekenaattongeren.be