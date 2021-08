Ferm Lozen viert 100ste verjaardag

Op vrijdag 27 augustus was er feest in Lozen en rekening houdend met de coronamaatregelen had Team-Lozen van Ferm zaal De Leemskuil mooi versierd.

Als Boerinnenbond/St Annagilde/ KVLV werd vanaf 1921 aan plattelandsvrouwen de mogelijkheid geboden om zich te ontwikkelen op allerlei gebieden om zó ook hun gezinnen de zegeningen van de moderne tijd bij te brengen. De jubileumviering ging om 18 uur van start met een receptie. De landelijk voorzitster van Ferm, Nik van Gool, benadrukte het belang van de ontwikkeling van de vrouw in de afgelopen jaren en prees het Team-Lozen, bestaande uit Thea Neyens, Jeanne Leurs, Mieke Swinkels en Gerarda Konings. Burgemeester Stijn Vanbaelen ging in op de waarde van een vereniging als Ferm voor de gehele gemeenschap van Lozen. Hij bedankte de vereniging in naam van het gemeentebestuur met een cheque van 500 euro. Tot slot sprak proost Gerard Vinken over de geestelijke verworvenheden die de vrouwen door de tijd konden verkrijgen door zich officieel te verenigen. Na de feestelijke receptie werd aan de mooi gedekte tafels een smakelijk diner aangeboden dat iedereen de gelegenheid gaf om bij te praten en herinneringen op te halen.Als afsluiting van de feestelijkheden werd op zaterdagavond in de versierde St-Benediktuskerk een dankmis opgedragen voor de levende en overleden leden van de vereniging. Pastoor Gerard benadrukte nogmaals het belang van de vrouwenemancipatie en hij verwees daarbij onder andere naar de recente gebeurtenissen in Afghanistan. Dankzij de inbreng van velen kan Ferm nu terugkijken op een geslaagde jubileumviering en het Team heeft zeker inspiratie kunnen opdoen voor het organiseren allerlei geestelijke en lichamelijke activiteiten in de toekomst.