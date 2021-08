Hasseltse straatnamen: Gebroeders Adonsstraat

De vier broers Adons staan samen voor 124 jaar missiearbeid in China. Het gezin Adons-Thijs kwam vanuit Wijer in Hasselt wonen in 1879. Hun vier zonen traden in het klooster bij de Paters Minderbroeders. De oudste zoon, Medard (°1872), pater Hubertus, werd priester gewijd en vertrok onmiddellijk in 1899 als missionaris naar Itsjoeng in China. Hij zette zich heel zijn leven met onvoorwaardelijke ijver in voor de Chinezen en stierf er in 1951. De tweede zoon, Theofiel (°1879), pater Julianus, werd pastoor in het Chinese Li-Tswan, waar hij zich engageerde voor de aldaar gevormde christengemeente. Op nog vrij jonge leeftijd stierf hij er de marteldood in 1922. Broer Antoine (°1881), pater Martinus, vertrok eveneens als missionaris naar China. Toen het communisme daar zijn opmars maakte, liet hij duidelijk verzet blijken en werd hierom in 1932 ook vermoord. De jongste zoon, Leopold (°1888), pater Elisius, vertrok in 1919 naar China. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Japanners gevangen gezet en later door de Chinese communisten. Hij werd door het regime het land uitgezet. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in Hasselt, in het klooster der Paters Minderbroeders waar hij in 1980 overleed. In 1953 werden de broers, samen met hun moeder, vereeuwigd in een mooie standbeeldengroep op het Hasseltse Sint-Hubertusplein. Op het feest van O.L.Vrouw-Hemelvaart van dat jaar werd het gedenkteken onthuld onder grote belangstelling. De plechtigheid groeide uit tot een hulde aan alle Limburgse missionarissen. Een historische stoet bracht de uitbeelding van episodes uit het leven van deze missionarissen."Wa mut ta mouederken euch aafgezejen hèbbe!”