Landelijke Gilde Engsbergen houdt barbecue

"Het leek een eeuwigheid geleden, onze vorige barbecue op 31 augustus 2019", klinkt het. "Toen alles nog mocht en corona was een gewoon biertje. Tijdens die twee jaar is er zoveel veranderd, dat je bang uitkeek naar onze nieuwe start. Maar met de goedkeuring van het gemeentebestuur , een attente traiteur en strikt de coronaregels volgend, plaatsten wij terug een geslaagde activiteit op onze kalender.""Na een aarzelende start bij de inschrijvingen, waren er toch 70 deelnemers die met volle teugen genoten. Maar ook één grote afwezige: Jos Huybrechts, onze Jos, die november 2020 aan een slepende ziekte overleden is. Steeds paraat, begeesterend en niettegenstaande zijn lichamelijke beperking een rots in de branding. Één minuut stilte en een applaus bracht hem even terug bij ons.""Eenmaal aan tafel, weliswaar met een maximum van 8 personen, zag je de mensen , na verwijderen van hun mondmaskers, weer lachen en praten alsof er niets veranderd is. Terug genieten van elkaars aanwezigheid, van de kleurrijke groentjes en het lekkere vlees." Een zestig deelnemers aan de fotozoektocht, van wie er 38 de hoofdvragen juist beantwoordden, brachten een antwoordformulier binnen. Rita Hooberghs uit Engsbergen stond op het hoogste schavot.