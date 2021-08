Gemeenteschool vergroent speelplaats

Gedurende de zomervakantie is er in de gemeentelijke basisschool gestart met de vergroening van de speelplaats. De voorbije week werd de vernieuwde speelplaats aan en select publiek voorgesteld.

Tijdens haar welkomstwoord had interim directeur Gitte Lemoine veel woorden van dank voor het onderwijzend personeel en de vele vrijwilligers die zich gedurende twee maanden ter beschikking stelden voor het vele werk.Voor dit project werkt de school samen met het Oudercomité COMaf, de gemeente en de provincie. De hele vergroening van de speelplaats van de hoofdschool moet zorgen voor meer groen, ontharding, spelvreugde en beweging. Het eerste gedeelte met een hindernissenparcours, een speelheuvel, een bouwhoek, moestuinbakken en een waterpomp met waterkanaal is met de start van het nieuwe schooljaar reeds in gebruik genomen. In oktober volgt de beplanting met 9 bomen en een wiglo (wilgenhut). In de zomer van volgend jaar wordt een heuse buitenklas gebouwd, in de vorm van een amfitheater.