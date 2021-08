COLUMN KELLY LOOS: Verlengingen graag

Afgelopen woensdag betekende voor meer dan een miljoen kinderen en tieners de start van een nieuw schooljaar. Na een belabberde zomervakantie (die volgens sommigen eerder leek op een langgerekte herfstvakantie) gingen de schoolpoorten weer open. Voor leerkrachten en middelbare scholieren nog gedeeltelijk met mondmasker, maar het kan toch al wat soepeler dan vorig schooljaar. Intussen is meer dan 75 % van de inwoners van onze gemeente volledig gevaccineerd en bij de +18-jarigen ligt dat percentage nog heel wat hoger. Wie door omstandigheden nog niet geprikt werd, kon ook deze week nog terecht in het vaccinatiecentrum voor een openprikdag. We mogen dus stilaan hopen op een enigszins normaal schooljaar voor onze leerlingen. Fingers crossed dat dat vaccin lang genoeg zal werken en dat er geen varianten opduiken die de verdedigingslinie van het vaccin kunnen doorbreken. Want mondmaskers en ontsmetting, daar heeft iedereen het intussen wel mee gehad.Naast een normaal schooljaar zou ik graag verlengingen vragen. Een verlenging van de zomervakantie hoeft niet. Wat regelmaat en structuur, maar ook het contact met vrienden en vriendinnen, zal alle leerlingen weer goed doen. Maar toch hoop ik stiekem op een verlenging van het vakantiegevoel, op nog een beetje gratis vitamine D om ons immuunsysteem wat op te peppen. Want in deze miserabele zomer heeft het zonnetje ons echt wel in de steek gelaten. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit al zo vaak een lange broek droeg in de zomermaanden. Laat die Indian Summer dus maar komen. De kans om in het weekend nog eens een fietstochtje te maken, met een terrasje en een ijsje onderweg, de kans om onder een warme avondzon de hond uit te laten, de kans om op het werk buiten te lunchen, de kans om na het werk nog een koffietje op het terras te drinken … Nog even de batterijen opladen voor we weer een donkere winter induiken. Onze zonnebloem staat in ieder geval klaar om de najaarszon te verwelkomen.