Ambiance bij zorginstelling Het Roer tijdens Buitenbeenpop

Vrijdag 27 augustus was een hoogdag bij zorginstelling Het Roer in Hasselt. Dan stond immers het Festival Buitenbeenpop op het programma.

De gasten konden omwille van corona wel nog niet op de festivalweide in Leopoldsburg gaan genieten maar TVL bracht de muziek en sfeer live naar Hasselt. Het werd volop ambiance. Schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen bracht ook een bezoek. Toen was het feestje al volop aan de gang. Het muziekfestival Buitenbeenpop werd er immers dankzij de live-uitzending van TVL op grote schermen geprojecteerd. Er werd lustig meegedanst met de hits van Yves Segers, Sandra Kim, Garry Hagger en Belle Perez. De sfeer zat er dus goed in maar toch hoopt iedereen dat ze volgend jaar weer gewoon kunnen afzakken naar het festivalterrein in Leopoldsburg.