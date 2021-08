Spaanse windhonden op wandel door Diepenbeekse velden

Wie is Galgo Aid Europe werd opgericht in 2006, de organisatie bestaat uit een groepje gemotiveerde vrijwilligers met affiniteit voor de Spaanse windhondenproblematiek. “Over heel Spanje zijn er 'Perreras' of dodingsstations waar duizenden honden worden ingeslapen, op een niet humane manier", klinkt het. "De Refuges zitten overvol met deze vaak mishandelde, aan hun lot overgelaten, lieve honden. Na een moeilijk leven van opgesloten te zitten in een hok, uitgehongerd te worden om dan beter te kunnen jagen, willen wij vooral windhonden de kans geven op een hondwaardig bestaan. Jaarlijks worden er duizenden Galgo's & Podenco's verlaten, levend of dood gedumpt. Elk dier is voor ons gelijk. Wij streven naar een goede thuis waar de hond kan leren genieten, vrij kan leven zonder angst, gewaardeerd en lief gevonden wordt. GAE staat niet alleen voor adoptie bemiddeling van 'perfecte' honden, maar ook voor de minder mooie exemplaren, de oudjes, de getraumatiseerden, de gebrekkigen. Wij vragen ook speciale aandacht voor de zwarte Galgo's en de reutjes, die geheel onterecht, vaak langer moeten wachten op een eigen thuis. Dat is immers Rescue met een grote R, dat elke windhond een eerlijke kans krijgt!“