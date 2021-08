Thierry Henry wordt nu ook definitief opgenomen in de staf van de Rode Duivels. Net zoals bondscoach Roberto Martinez blijft hij tot na het WK 2022. In het verleden werkte Henry al met de Belgische nationale ploeg, maar toen deed hij dat enkel op grote toernooien. Zo was de Franse legende erbij op het WK 2018 en het EK van eerder dit jaar.