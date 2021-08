In een nieuw Gents kapsalon kun je niet alleen een afspraak boeken voor brushen, wassen of knippen, maar ook voor een stille kapbeurt. Knippen en zwijgen, dus. “Het is een cliché dat je naar de kapper gaat voor je haar én een praatje”, zegt Jasmien Hoffmann (29) van Studio Gaga. “Niet iedereen heeft zin in die babbel.”