Joe Biden opnieuw onder vuur nadat hij snelle blik op horloge werpt tijdens herdenking gesneuvelde soldaten

Het zijn geen gemakkelijke dagen voor Joe Biden. De president van de Verenigde Staten moest in het defensief na zijn beslissing om de Amerikaanse troepen tot 31 augustus uit Afghanistan te halen, en kreeg bakken kritiek na de aanslag in de luchthaven van Kaboel. Daarbij kwamen dertien Amerikaanse soldaten om het leven. Maar nu is Biden opnieuw kop van Jut nadat hij doodskisten van die militairen groette. De president wierp een snelle blik op zijn horloge tijdens de ceremonie, of zo leek het toch op beelden van herdenking. Die fractie van een seconde levert hem nu wat negatieve reacties op.