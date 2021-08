Luka Cruysberghs: “Ik neem Geike niets kwalijk, maar beste vriendinnen gaan we niet worden”

Exits bij Hooverphonic, geen ziel kijkt er nog van op. Maar die van Luka Cruysberghs (20) vorig jaar was toch pijnlijk en plots: in een Zoom-meeting op verlof in Portugal gaf Alex Callier haar de bons, ten voordele van Geike Arnaert. Een ander jong veulen zoekt dan de dichtstbijzijnde hoek om in te kniezen. Maar Luka rechtte de rug. Negen maanden later is haar eerste solosingle een feit. “Ik bepaal alles zelf. Fuck ik iets up, dan is dat mijn probleem.”