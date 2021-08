Controle op zwaar vervoer in Diepenbeek: voor 10.344 euro aan overtredingen

Maandag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad een controle op zwaar vervoer op de Boudewijnlaan in Diepenbeek. In totaal werden 26 voertuigen gecontroleerd waarvan er 18 niet in orde waren.

Twee bestuurders testten positief op drugs in het verkeer. Beide bestuurders kregen ieder 2 pv’s waarvan één voor drugs in het verkeer en een andere voor drugsbezit. Verder werden er nog 5 pv’s opgesteld voor inbreuken op technische eisen. Daarnaast werden er ook 15 onmiddellijke inningen opgesteld voor voornamelijk het gebruik van een gsm achter het stuur en inbreuken op technische eisen of ladingverzekering. Er werd voor een totaal van 10.344 euro aan overtredingen vastgesteld. ppn