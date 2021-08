Kunstenaars sluiten buiten schilderen af

“Corona strooide ook voor ons serieus roet in het eten”, vertellen mama Rina en dochter Marie-France Geuens van de schildersgroep. “We waren dus heel tevreden dat we de afgelopen maanden weer van elkaars gezelschap en de schilderkunst kunnen genieten. Vanaf woensdag 1 september verhuizen we naar het Ontmoetingscentrum in Bree en vanaf 9 september is iedereen welkom in het parochiecentrum in Peer. Je mag gewoon komen kijken en genieten, maar je mag ook aan de slag met verf en penseel.” Info: 0497/83.86.24.