Hasselt

Het Jessa Ziekenhuis heeft als eerste ziekenhuis in de Benelux de Loop-X scanner van de Duitse firma Brainlab in gebruik genomen. De robot is specifiek ontwikkeld voor het nemen van 3D-scanbeelden tijdens rug- en nekchirurgie. Dit maakt deel uit van een investeringsprogramma van 1 miljoen euro voor neurochirgie.