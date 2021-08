Strandvoetbal en kickboksen krijgen plaats op Europese Spelen

Strandvoetbal en kickboksen worden opgenomen in het programma van de Europese Spelen van 2023 in het Poolse Krakau. Dat laten de Europese Olympische Comités (EOC) maandag weten. Er zijn nu twintig sporten bevestigd.

Strandvoetbal was er al bij in 2015 (in Bakoe) en 2019 (in Minsk) tijdens de eerste twee edities van de Europese Spelen. Kickboksen is een nieuwkomer en werd onlangs voorgesteld voor de Olympische Spelen. Er zal door 128 atleten in twee categorieën worden gestreden: ring (full contact) en tatami (puntengevecht & licht contact).

Strandvoetbal en kickboksen zijn de negentiende en twintigste sport voor de Europese Spelen 2023. Eerder werden al 3×3 basket, boogschieten, badminton, strandhandbal, boksen, kano, wielrennen, karate, moderne vijfkamp, thaiboksen, padel, schieten, schansspringen, muurklimmen, taekwondo, teqball, tafeltennis en triatlon opgenomen in het programma.

Op de eerste Europese Spelen in Bakoe won België elf medailles, vier jaar later in Minsk zes.