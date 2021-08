‘Benidorm bastard’ Emiel Ravijts (74) overleden

Emiel Ravijts, bekend als één van de kranige senioren in het komische Benidorm bastards, is overleden. De Dendermondenaar, die ook in reeksen als Flikken en Bompa kleine rolletjes speelde, was al een tijdje ziek. Hij werd 74.

Emiel Ravijts zorgde in Benidorm bastards voor consternatie als biljarter of als burgerwachter. Het verborgen-cameraprogramma was bij ons voor het eerst te zien in 2010 op het intussen tot VTM 2 omgedoopte 2BE. Het programma sleepte zowel een Gouden Roos als een Emmy Award in de wacht.

Het was echter niet Ravijts’ eerste tv-optreden. Hij speelde in de jaren 90 al rolletjes in sitcoms als Nonkel Jef, Bompa en Chez Bompa Lawijt. Hij passeerde in Flikken en Heterdaad en was ook te zien in de succesvolle dramaserie Clan. In 2013 maakte hij zijn laatste tv-optreden in Familie.

Acteren zat Ravijts in het bloed. In Dendermonde stichtte hij ’t Echt Dérremonds Théaoter. — © jdl

Ravijts werkte als handelsreiziger, maar acteren zat hem in het bloed. In zijn thuisstad Dendermonde stichtte hij zowel het Dendermonds Lachcabaret als het gezelschap ’t Echt Dérremonds Théaoter, naar analogie met het bekende gezelschap van Ruud De Ridder.

Hij was ook politiek actief in Dendermonde, eerst als OCMW-raadslid en vanaf 2013 als gemeenteraadslid voor CD&V. “De zwaarste dag uit mijn leven is aangebroken”, schrijft zijn dochter Kelly op Facebook. “Mijn papa, mijn held, mijn rots in de branding, mijn steun en toeverlaat, is na een zeer lange en moedige strijd in onze armen vredig ingeslapen. Dendermonde verliest een icoon, wij onze superheld.”