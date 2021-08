“Lou Grant”-acteur Ed Asner overleden op 91-jarige leeftijd

In de Verenigde Staten is zondag acteur Ed Asner op 91-jarige leeftijd overleden. Asner werd in de jaren 70 en 80 bekend voor zijn rol als de nukkige maar sympathieke hoofdredacteur Lou Grant. Hij won in zijn carrière zeven Emmy Awards.

Asner verwierf pas op middelbare leeftijd bekendheid toen hij begin jaren 70 gecast werd als hoofdredacteur Lou Grant van een televisiestation in Minneapolis, in “The Mary Tyler Moore Show”. Na zeven succesvolle seizoenen kreeg hij een eigen serie, “Lou Grant”. Zijn personage maakte daarvoor de verhuis naar Los Angeles, waar hij hoofdredacteur werd van de Los Angeles Tribune. Ook deze serie, die liep van 1977 tot 1982, kende veel succes. Enkele jaren terug werd ze nog heruitgezonden op de Vlaamse televisie.

Daarnaast sprak Asner stemmen in voor kinderfilms. Zo was hij onder meer de stem van het hoofdpersonage Carl Fredricksen in de Pixar-film “Up”. Ook was hij de kerstman in de kerstkomedie Elf in 2003.