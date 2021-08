Ex-Club Brugge-speler Danjuma bezorgt Villarreal ei zo na de zege bij kampioen Atlético

Landskampioen Atlético Madrid heeft zondagavond in de slotwedstrijd van de derde speeldag in La Liga zijn eerste punten laten liggen. In het Wanda Metropolitanostadion speelden de Atléti, met Yannick Carrasco aan de aftrap, 2-2 gelijk tegen Europa League-winnaar Villarreal.

Atlético kwam in eigen huis na 52 minuten op achterstand na een doelpunt van Manuel Trigueros. Nauwelijks enkele minuten later bracht Luis Suarez de thuisploeg langszij, een kwartier voor affluiten zorgde voormalig Club Brugge-speler Arnaut Danjuma voor de 1-2. Een nochtans bedrijvige Carrasco was toen net voordien naar de kant gehaald. In de allerlaatste minuut van de toegevoegde tijd viel de gelijkmaker dan toch nog, na een owngoal van Aissa Mandi en zo kon Atlético nipt een thuisnederlaag vermijden.

In de stand komen ze met zeven op negen mee aan de leiding, naast Real, Sevilla, Mallorca, Valencia en FC Barcelona. Villarreal is met drie punten gedeeld tiende.