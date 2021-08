David Goffin hoopt ondanks blessurezorgen toch te presteren op US Open: “Zonder al te veel verwachtingen gekomen”

David Goffin (ATP 30) is met heel wat twijfels en blessurezorgen afgezakt naar Flushing Meadows in het Amerikaanse New York, waar hij het dinsdag in de eerste ronde opneemt tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 60).

De dertigjarige Luikenaar speelde sinds medio juni slechts één wedstrijd en verloor die ook nog eens. Dinsdag moest hij forfait geven voor Winston-Salem, het laatste voorbereidingstoernooi op de US Open. “Het gevoel hier in New York valt wel mee”, vertelt Goffin zondag aan Belga.

“De voorbije weken heb ik problemen gehad met de enkel en de knie en dus ben ik naar hier gekomen zonder al te veel verwachtingen. Maar het is natuurlijk een grandslamtoernooi en dan geef je het maximum. Ik had graag gespeeld op Winston-Salem, maar het was onmogelijk vanwege knieproblemen die mogelijk dan weer veroorzaakt werden door overcompensatie na mijn enkelkwetsuur. Ik heb de voorbije dagen alles gedaan om hier zo goed mogelijk aan het toernooi te kunnen beginnen. Op fysiek vlak is het lastig, maar ik zal er alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.”

Goffin won zijn enige vorige wedstrijd tegen McDonald in 2013 op het toernooi in Cincinnati. “Het zal een lastig duel worden en het valt af te wachten hoe mijn knie zal reageren, vooral als het een vier- of vijfsetter wordt.”