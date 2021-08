In ‘Blind getrouwd’ lukte het niet, maar nu heeft Nick toch de liefde gevonden

Vlaanderen supporterde in 2020 vurig voor Christophe Ramont en Nick Laenen, maar het eerste homokoppel dat deelnam aan het VTM-programma ‘Blind getrouwd’ bleef niet bij elkaar. Nu lijkt die laatste toch de liefde te hebben gevonden: bij een foto van zichzelf in de armen van een onzichtbare partner schrijft Laenen “You give me butterflies”, “Je geeft me vlinders”.