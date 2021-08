In de Italiaanse Serie A stond Genoa tegenover Napoli op de tweede speeldag. Het werd 1-2. Zinho Vanheusden startte in de basis bij Genoa, maar werd in de 67e minuut gewisseld door Masiello. Dries Mertens zat nog steeds niet in de selectie bij Napoli vanwege een schouderblessure.