Dante en Luna Vanzeir hebben afgelopen weekend voor een unicum in het Belgische voetbal gezorgd: broer en zus waren allebei goed voor een hattrick op het hoogste niveau. Dante zorgde op zaterdag voor een drieklapper voor Union in de 4-0-zege tegen Standard, Luna trapte er drie in voor OHL Women tegen Eendracht Aalst in een 7-0-overwinning.