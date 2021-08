KRC Genk-Anderlecht 1-0

Iké Ugbo heeft zijn debuut bij KRC Genk niet gemist. De nieuwe spits, die overkwam van Chelsea, viel in minuut 82 in om vijf minuten later zijn neus voor goals te bewijzen met de winnende treffer. Zo klopte KRC Genk Anderlecht met 1-0 en kreeg een moeizame avond alsnog een droomeinde.