Terwijl hij als Jef in Thuis op het punt staat om met liefje Emma (Elise Roels) de wijde wereld in te trekken, heeft acteur Elias Bosmans (25) iets anders om naar uit te kijken. Komende zaterdag stapt hij in het huwelijksbootje met zijn vriendin Seie, een klassiek geschoolde zangeres.