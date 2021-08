In Reims wordt vanavond een stukje voetbalgeschiedenis geschreven: Lionel Messi zit voor het eerst in de selectie bij zijn nieuwe club Paris Saint-Germain. De Argentijn begint de match tegen Stade Reims weliswaar vanop de bank, maar zal wellicht invallen. Kylian Mbappé, die nog altijd geen nieuw contract heeft getekend en naar verluidt naar Real Madrid wil, staat wél in de basiself.