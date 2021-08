Racistisch incident tussen Lang en Bolat? “Als je een grote meneer bent, laat de mensen dan weten wat je me hebt verteld”

Was er tijdens AA Gent-Club Brugge sprake van een racistisch incident? De Instagram Stories van Noa Lang insinueren dat alvast. Lang plaatste een foto van hemzelf en Sinan Bolat, in het bijschrift lijkt hij de keeper van AA Gent te beschuldigen van racistische uitspraken. “Als je een grote meneer bent, laat de mensen daadwerkelijk weten wat je me hebt verteld. De waarheid zal altijd zegevieren. Moeders mag je ook erbuiten laten”, schrijft Lang, waarbij hij ook de hashtag #saynotoracism gebruikt.