Max Verstappen ‘wint’ GP van België na twee rondjes achter de safety car en krijgt helft van de punten

De race die er nooit één was, zo zal de Grote Prijs van België 2021 herinnerd worden. De wedstrijd had om 15 uur moeten beginnen, maar door aanhoudende regen en het slechte zicht bleek rijden onmogelijk. Er werden wel twee rondjes achter de safety car afgelegd, waardoor de minimale raceafstand bereikt is. Max Verstappen is dus de officiële ‘winnaar’ van de race, voor George Russell en Lewis Hamilton. Alle rijders uit de top tien krijgen halve punten toegekend.