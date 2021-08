De revolutionaire reggae-artiest en -producer Lee ‘Scratch’ Perry is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat werd gemeld door verschillende media in zijn thuisland Jamaica.

Perry overleed in een ziekenhuis in Lucea, in het noorden van Jamaica, meldt The Guardian. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Jamaicaanse eerste minister Andrew Holness betuigde al zijn ‘diepste medeleven’ aan Perry’s familie.

Weldra meer.