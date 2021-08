Tottenham kan als enige perfect rapport voorleggen in Premier League na nipte zege tegen Watford

Op de derde speeldag van de Engelse Premier League ontving Tottenham zondag Watford. Het werd 1-0. Bij Watford zat Christian Kabasele de hele wedstrijd op de bank. De Spurs wonnen zuinig via een doelpunt van Son Hueng-Min (42.). Harry Kane stond opnieuw in de basis en speelde de hele wedstrijd. Watford staat na het verlies op de 12e plaats in Engeland, met negen op negen staan de Spurs alleen op de leidersplaats.